Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber

Bakan Tekin A Haber'de açıkladı! Okullarda Ramazan etkinliği tartışmalarına tepki: Süreci yargıya taşıyacağız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç prpgramının konuğu oldu. Bakan Tekin burada okullardaki Ramazan etkinliği tartışmaları ve 168 ismin tepki çeken laiklik bildirisine tepki göstererek okullardaki neşeli atmosferi ve çocukların heyecanını görmezden gelenleri eleştirdi. "Yüzde 99’u Müslüman olan bir ülkede, okullardaki cıvıl cıvıl çocukları ve bu coşkulu etkinlikleri 'gerici azınlığın provokasyonu' olarak niteleyenler asıl gericilerdir" şeklinde konuşan Bakan Tekin, kendilerini sanatçı ve aydın olarak tanımlayan kişilerin bu millete hakaret etme hakkı olmadığını belirtti. Sürecin peşini bırakmayacaklarını söyleyen Bakan Tekin "Temsil ettiğim Milli Eğitim camiası, bu etkinliklere gönüllü katılan öğrencilerimiz ve velilerimiz adına, bu ağır hakaretlerin mutlaka bir özür gerektiren suç silsilesi olduğunu düşünerek konuyu yargıya taşıma kararı aldım" dedi.

