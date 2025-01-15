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Yabancı dijital platformlar LGBT mesajlarını yaygınlaştırıyor! Aile yapısı tehdit altında

Yabancı dijital platformlar LGBT mesajlarını yaygınlaştırıyor! Aile yapısı tehdit altında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.01.2025 18:10
Güncelleme:15.01.2025 18:31
LGBT propagandası, dünyanın dört bir yanında aile yapısını hedef alıyor. Özellikle sinema, dizi ve sosyal medyada artan teşvikler, aile değerlerini tehdit ederken toplumun temel taşı olan aile kavramını zayıflatmaya çalışıyor. Geleneksel değerleri koruma mücadelesi veren vatandaşlar, bu tehdidin durdurulması için güçlü adımlar bekliyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş sokağa çıktı ve "Vatandaş bu konuda ne düşünüyor?" sorusuna yanıt aradı. İşte halkın tepkisi ve dikkat çeken yorumlar...

Son yıllarda dünya genelinde hızla yayılan LGBT propagandası, özellikle sosyal medya ve eğlence sektöründe toplumun temel taşı olan aileyi hedef alıyor. Diziler, filmler ve sosyal medya içerikleriyle gençler üzerinde yoğun bir etki oluşturan bu propaganda, aile değerlerini yıpratmayı ve bireyleri geleneksel normlardan uzaklaştırmayı amaçlıyor.

Vatandaşlar, aile birliğinin korunmasının en önemli meselelerden biri olduğunu vurguluyor ve bu tehdit karşısında somut adımlar atılmasını talep ediyor. Toplumun değerlerine sahip çıkması gerektiğine dikkat çeken görüşler, ekranlara yansıyor.

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Yabancı dijital platformlar LGBT mesajlarını yaygınlaştırıyor! Aile yapısı tehdit altında
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