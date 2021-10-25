25 Ekim 2021, Pazartesi
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WhatsApp ile PCR testi! numune vermeden 200 TL'ye yaptırdılar
İstanbul'da yeni bir PCR testi sahtekarlığı ortaya çıktı. Esenler'de bulunan bir laboratuvar özellikle yabancı turistlere, WhatsApp üzerinden yollanan kimlik belgesi ile negatif sonuç içeren PCR testi belgesi düzenliyor. Kameraya yansıyan pazarlık sonucu sahtekarların turistlere, 200 lira karşılığı düzenlediği negatif sonuçlu PCR testi 2 saat içinde sağlık bakanlığı'nın e-Nabız sistemine düştü.