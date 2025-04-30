30 Nisan 2025, Çarşamba
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Vize reddine bir bahane daha! Şirket bilgileri yoksa vize yok
Uzunca bir süredir sıkıntı yaşanan vize alma süreci artık kriz denebilecek boyuta ulaşmış durumda. Bulunamayan randevular peş peşe reddedilen başvurlar derken şimdi vize almak isteyenlerin önüne bir engel daha konuldu. Çalıştığınız şirketin harcama bilgilerini paylaşmazsanız, Avrupa'nın kapısından içeri giremeyebilirsiniz.