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Virüsle savaşı kazandılar! Tedavileri tamamlanan hastalar alkışlarla taburcu edildi
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinden ülkemizde etkilenen vatandaşlar, doktorlar, hemşireler peş peşe iyileşerek taburcu oluyor. Taburcu olan vatandaşlar hastane personeli tarafından alkışlanarak uğurlanıyor. Bursa'da da bugün 3 hasta koronavirüsle savaşı kazandı. Detayları A Haber Muhabiri Nejat Kırbulut aktardı...
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