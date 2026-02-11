Trump 2. uçak gemisini gönderebilir mi? İran'a tehditlerin arka planı A Haber'de

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yürütülen müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması halinde askeri seçeneğin masada olduğunu açıkladı. Trump, bu kapsamda Orta Doğu’ya ikinci bir uçak gemisi saldırı grubunun gönderilmesinin değerlendirildiğini belirterek, “Ya İran’la bir anlaşmaya varırız ya da çok kötü şeyler yapmak zorunda kalırız” ifadelerini kullandı. Yaşanan kritik gelişmelerin ardından A Haber canlı yayınına Tahran’dan bağlanan muhabirimiz Ekber Karabağ, bölgedeki son durumu ve artan gerilime ilişkin detayları aktardı.