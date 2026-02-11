CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Trump 2. uçak gemisini gönderebilir mi? İran'a tehditlerin arka planı A Haber'de

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yürütülen müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması halinde askeri seçeneğin masada olduğunu açıkladı. Trump, bu kapsamda Orta Doğu’ya ikinci bir uçak gemisi saldırı grubunun gönderilmesinin değerlendirildiğini belirterek, “Ya İran’la bir anlaşmaya varırız ya da çok kötü şeyler yapmak zorunda kalırız” ifadelerini kullandı. Yaşanan kritik gelişmelerin ardından A Haber canlı yayınına Tahran’dan bağlanan muhabirimiz Ekber Karabağ, bölgedeki son durumu ve artan gerilime ilişkin detayları aktardı.

Öne Çıkanlar

CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği genç kız A Haber’e konuştu!
CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği genç kız A Haber’e konuştu!
Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş Ak Parti Grup toplantısında!
Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş Ak Parti Grup toplantısında!
Emeklilik sisteminde köklü değişiklik!
Emeklilik sisteminde köklü değişiklik!
Küçükçekmece'de panik anları! 10 katlı bina tahliye edildi
Küçükçekmece'de panik anları! 10 katlı bina tahliye edildi
İçişleri Bakanı Çiftçi’nin Kur’an-ı Kerim tilaveti
İçişleri Bakanı Çiftçi’nin Kur’an-ı Kerim tilaveti
Erdoğan-Miçotakis zirvesi Yunan medyasına nasıl yansıdı?
Erdoğan-Miçotakis zirvesi Yunan medyasına nasıl yansıdı?
Sultan Orhan’ın Allah’a teslimiyeti Flavius’u etkiledi
Sultan Orhan’ın Allah’a teslimiyeti Flavius’u etkiledi