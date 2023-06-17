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Van'da otomobil göle uçtu: 2 ölü

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Giriş: 17.06.2023 20:09
Van'ın Gevaş ilçesinde aracın göle uçması sonucunda meydana gelen üzücü kazada 2 kişi hayatını kaybetti. İşte olay yerinden korkunç görüntüler...
Otomobil göle uçtu: 2 ölü
Otomobil göle uçtu: 2 ölü
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