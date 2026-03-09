İBB'de yolsuzluk ve rüşvet davasında ortalık karıştı

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) terör iltisaklı kişilerin işe alınması ve yolsuzluk iddialarını konu alan davanın ilk duruşmasındaki gergin anları A Haber canlı yayınında aktardı. Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme başkanının uyarılarına rağmen kürsüyü işgal etmesi, duruşmanın seyrini değiştirdi. Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan'ın, İmamoğlu'nun savunmasının en sona bırakılacağını açıklamasıyla salonda tansiyon yükseldi ve duruşmaya ara verildi.