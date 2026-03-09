CANLI YAYIN
ProgramlarÖzel VideoGündemYaşamDünyaSporEkonomiKültür SanatTeknolojiTelevizyonOtomobil
Sıradaki Videolar
A Haber canlı yayınında dehşet anları! İsrail Beyrut'u vuruyor
Özel HaberA Haber canlı yayınında dehşet anları! İsrail Beyrut'u vuruyor
Mücteba Hamaney sonrası İran'ı ne bekliyor?
Özel HaberMücteba Hamaney sonrası İran'ı ne bekliyor?
Avrupa’da akaryakıt fiyatları rekora koşuyor
Özel HaberAvrupa’da akaryakıt fiyatları rekora koşuyor
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney kimdir?
Dünyaİran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney kimdir?
İsrail’de 6 noktaya misket bombası düştü
Özel Haberİsrail’de 6 noktaya misket bombası düştü
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber

İBB'de yolsuzluk ve rüşvet davasında ortalık karıştı

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) terör iltisaklı kişilerin işe alınması ve yolsuzluk iddialarını konu alan davanın ilk duruşmasındaki gergin anları A Haber canlı yayınında aktardı. Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme başkanının uyarılarına rağmen kürsüyü işgal etmesi, duruşmanın seyrini değiştirdi. Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan'ın, İmamoğlu'nun savunmasının en sona bırakılacağını açıklamasıyla salonda tansiyon yükseldi ve duruşmaya ara verildi.

Gündemden Videolar

İran medyasından yapay zekalı "lego savaşı" paylaşımı
İran medyasından yapay zekalı "lego savaşı" paylaşımı
Tel Aviv'de alarmlar çaldı
Tel Aviv'de alarmlar çaldı
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
Oğul Hamaney yönetiminde İsrail'e ilk saldırı
Oğul Hamaney yönetiminde İsrail'e ilk saldırı
İran ABD'yi Körfez'de nasıl vurdu?
İran ABD'yi Körfez'de nasıl vurdu?
Oval Ofis’te sır ayin! Trump’ı kim kuşatıyor?
Oval Ofis’te sır ayin! Trump’ı kim kuşatıyor?
Hegseth'in "kafir" dövmesi ve Amalek kehaneti
Hegseth'in "kafir" dövmesi ve Amalek kehaneti