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Van'da feci kaza! Şarampole uçtu 100 metre sürüklendi: 2'si ağır 4 yaralı

Van'da feci kaza! Şarampole uçtu 100 metre sürüklendi: 2'si ağır 4 yaralı

DHA
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Giriş: 05.08.2024 15:26
Van'da öğle saatlerinde kontrolden çıkan bir otomobil şarampole uçtu. Kaza sonrası otomobil yaklaşık 100 metre sürüklenirken, araçta bulunanlardan 2'si ağır 4'ü yaralandı.
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