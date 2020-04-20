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20.04.2020

Uzman isim sizden gelen soruları A Haber'de yanıtladı! İşte koronavirüsle ilgili merak edilenler... | VİDEO

Koronavirüs, dünyada etkisini hızla artırırken ülkelerde tedbirlerini artırmaya devam ediyor. Alınan tedbirlerin yanı sıra kişilerin kendi izolasyonlarını sağlaması da oldukça önemli. Kendini izole etmek isteyen kişiler de bazı soruların yanıtlarını arıyor. İşte A Haber'e konuk olan KBB Uzmanı Prof. Dr. Burak Çakır, "Yemekler yeniden ısıtılmalı mı? Maske nasıl dezenfekte edilir? Sivrisinek virüsü bulaştırır mı? Hastalanan kişi bağışıklık kazanıyor mu? Pazardan adlığımız sebze-meyve güvenli mi? Siyah maske için peçete koysak korur mu?" gibi soruların yanıtlarını verdi. İşte sizden gelen sorular ve yanıtları...

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