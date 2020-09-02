Uzman isim A Haber'de anlattı! Tereyağındaki hileler nasıl anlaşılır?

Gıda teröristleri bu kez de gözünü tereyağ sektörüne dikti. Yoğun bir şekilde hem margarinden hem de patatesten tereyağ hazırlayıp bunu da organik diye piyasaya sürüyorlar. İşte bu noktada vatandaşların dikkat etmesi gereken bazı püf noktalar var. Peki gerçek tereyağ nasıl anlaşılır? İşte bu soruların yanıtı A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğur'un konuğu Veteriner Hekim Cumali Altunöz verdi.