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Uzman isim A Haber'de anlattı! Tereyağındaki hileler nasıl anlaşılır?

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Giriş: 02.09.2020 15:51
Güncelleme:02.09.2020 16:01
Gıda teröristleri bu kez de gözünü tereyağ sektörüne dikti. Yoğun bir şekilde hem margarinden hem de patatesten tereyağ hazırlayıp bunu da organik diye piyasaya sürüyorlar. İşte bu noktada vatandaşların dikkat etmesi gereken bazı püf noktalar var. Peki gerçek tereyağ nasıl anlaşılır? İşte bu soruların yanıtı A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğur'un konuğu Veteriner Hekim Cumali Altunöz verdi.
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