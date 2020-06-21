Uzman isim "3 hafta daha maske takarsak..." dedi güzeli haberi A Haber canlı yayınında duyurdu |Video

Son dakika haberi; Tıbbı Onkoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Taner Demirer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 21 Haziran Pazar gününe ait açıkladığı koronavirüs tablosunu verilerini değerlendirdi. Demirer, son 3 gündür yeni vaka sayısının düşüş ivmesinde olduğuna dikkat çeki ve 3 hafta boyunca maske (mesaje+hijyen) takarsa günlük yeni vaka sayılarının hızla düşeceğini ve kontrollü seviyelere yeniden gerileyeceğini açıkladı. İşte Prof. Dr. Taner Demirer'in A Haber canlı yayınında yaptığı o açıklamalar.

Son dakika haberi; Tıbbı Onkoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Taner Demirer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 21 Haziran Pazar gününe ait açıkladığı koronavirüs tablosunu verilerini değerlendirdi.

Demirer, son 3 gündür yeni vaka sayısının düşüş ivmesinde olduğuna dikkat çeki ve 3 hafta boyunca maske (mesaje+hijyen) takarsa günlük yeni vaka sayılarının hızla düşeceğini ve kontrollü seviyelere yeniden gerileyeceğini açıkladı.

1 Haziran 'yeni kontrollü hayat' sonrası maske, mesafe ve hijyen kurallarının ihmali sonucu test sayısına oranla günlük yeni vaka oranlarının yüzde 4 seviyelerini zorlandığını ifade eden Demirer, 3 hafta maske takılması halinde bu rakamın yeniden yüzde 1 seviyelerini göreceğini açıkladı.