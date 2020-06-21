21 Haziran 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Uzman isim "3 hafta daha maske takarsak..." dedi güzeli haberi A Haber canlı yayınında duyurdu |Video

Uzman isim "3 hafta daha maske takarsak..." dedi güzeli haberi A Haber canlı yayınında duyurdu |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.06.2020 21:38
Güncelleme:21.06.2020 21:39
Son dakika haberi; Tıbbı Onkoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Taner Demirer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 21 Haziran Pazar gününe ait açıkladığı koronavirüs tablosunu verilerini değerlendirdi. Demirer, son 3 gündür yeni vaka sayısının düşüş ivmesinde olduğuna dikkat çeki ve 3 hafta boyunca maske (mesaje+hijyen) takarsa günlük yeni vaka sayılarının hızla düşeceğini ve kontrollü seviyelere yeniden gerileyeceğini açıkladı. İşte Prof. Dr. Taner Demirer'in A Haber canlı yayınında yaptığı o açıklamalar.

Son dakika haberi; Tıbbı Onkoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Taner Demirer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 21 Haziran Pazar gününe ait açıkladığı koronavirüs tablosunu verilerini değerlendirdi.

Demirer, son 3 gündür yeni vaka sayısının düşüş ivmesinde olduğuna dikkat çeki ve 3 hafta boyunca maske (mesaje+hijyen) takarsa günlük yeni vaka sayılarının hızla düşeceğini ve kontrollü seviyelere yeniden gerileyeceğini açıkladı.

1 Haziran 'yeni kontrollü hayat' sonrası maske, mesafe ve hijyen kurallarının ihmali sonucu test sayısına oranla günlük yeni vaka oranlarının yüzde 4 seviyelerini zorlandığını ifade eden Demirer, 3 hafta maske takılması halinde bu rakamın yeniden yüzde 1 seviyelerini göreceğini açıkladı.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca 21 Haziran günlük koronavirüs tablosunu açıkladı! Ankaraya dikkat çekti |Video BAKAN KOCA 21 HAZİRAN GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSUNU AÇIKLADI! ANKARA'YA DİKKAT ÇEKTİ |VİDEO

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
3 hafta daha maske takarsak... dedi güzeli haberi duyurdu
"3 hafta daha maske takarsak..." dedi güzeli haberi duyurdu
O kentte çekirge istilası
O kentte çekirge istilası
Ayılar öyle bir şey yaptılar ki...
Ayılar öyle bir şey yaptılar ki...
3 trafik magandasını 30 saniyede nakavt etti
3 trafik magandasını 30 saniyede nakavt etti
Evlilik teklifi kabusa döndü
Evlilik teklifi kabusa döndü
Trafik ışıklarında virüs uyarısı
Trafik ışıklarında virüs uyarısı
Binanın üstüne yıldırım düştü
Binanın üstüne yıldırım düştü
Operasyona hazırlanan kahraman komandolar
Operasyona hazırlanan kahraman komandolar
Yürek yakan olay! Boya yaparken...
Yürek yakan olay! Boya yaparken...
AVM’de maskeyi yanlış taktın kavgası
AVM’de maskeyi yanlış taktın kavgası
Bursa'da kahreden olay!
Bursa'da kahreden olay!
O ilimizde dev örümcek paniği
O ilimizde dev örümcek paniği
Daha Fazla Video Göster