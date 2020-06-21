- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Uzman isim "3 hafta daha maske takarsak..." dedi güzeli haberi A Haber canlı yayınında duyurdu |Video
Son dakika haberi; Tıbbı Onkoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Taner Demirer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 21 Haziran Pazar gününe ait açıkladığı koronavirüs tablosunu verilerini değerlendirdi. Demirer, son 3 gündür yeni vaka sayısının düşüş ivmesinde olduğuna dikkat çeki ve 3 hafta boyunca maske (mesaje+hijyen) takarsa günlük yeni vaka sayılarının hızla düşeceğini ve kontrollü seviyelere yeniden gerileyeceğini açıkladı. İşte Prof. Dr. Taner Demirer'in A Haber canlı yayınında yaptığı o açıklamalar.
Son dakika haberi; Tıbbı Onkoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Taner Demirer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 21 Haziran Pazar gününe ait açıkladığı koronavirüs tablosunu verilerini değerlendirdi.
Demirer, son 3 gündür yeni vaka sayısının düşüş ivmesinde olduğuna dikkat çeki ve 3 hafta boyunca maske (mesaje+hijyen) takarsa günlük yeni vaka sayılarının hızla düşeceğini ve kontrollü seviyelere yeniden gerileyeceğini açıkladı.
1 Haziran 'yeni kontrollü hayat' sonrası maske, mesafe ve hijyen kurallarının ihmali sonucu test sayısına oranla günlük yeni vaka oranlarının yüzde 4 seviyelerini zorlandığını ifade eden Demirer, 3 hafta maske takılması halinde bu rakamın yeniden yüzde 1 seviyelerini göreceğini açıkladı.