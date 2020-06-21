Son dakika: Sağlık Bakanı Koca 21 Haziran günlük koronavirüs tablosunu açıkladı! Ankara'ya dikkat çekti |Video

Son dakika haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 21 Haziran Pazar gününe ati günlük koronavirüs vaka verileri sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Bakan Koca, bugün 40.496 kişiye test yapıldığını 1.192 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. 1.412 kişi ise sağlığına kavuşurken 23 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bakan Koca, Ankara'da yoğun bakımda tedavi hasta sayısının 84 olduğunu paylaştı. Ankara dışında 5 ilin daha yoğun bakım hasta sayıları açıklandı.

Son dakika haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 21 Haziran Pazar gününe ati günlük koronavirüs vaka verileri sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Bakan Koca, bugün 40.496 kişiye test yapıldığını 1.192 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. 1.412 kişi ise sağlığına kavuşurken 23 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bakan Koca, Ankara'da yoğun bakımda tedavi hasta sayısının 84 olduğunu paylaştı. Ankara dışında 5 ilin daha yoğun bakım hasta sayıları açıklandı.

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya'da 46, Bursa'da 43, Batman'da 22, Siirt'te 8, Van'da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız.