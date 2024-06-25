25 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Üstgeçitten aracın üstüne düşen çocuk hayatını kaybetti

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.06.2024 10:28
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde dengesini kaybettiği ileri sürülen çocuk, üstgeçitten seyir halindeki aracın üstüne düştü. Çocuk hayatını kaybederken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Üstgeçitten aracın üstüne düşen çocuk hayatını kaybetti
Üstgeçitten aracın üstüne düşen çocuk hayatını kaybetti
Artvin’in gizli hazinesi: Kilayet Manastırı
Artvin'in gizli hazinesi: Kilayet Manastırı
Cam kırıp telefon aldı, elindeki bıçakla tehditler savurdu
Cam kırıp telefon aldı, elindeki bıçakla tehditler savurdu
Tekirdağ’da mahalle arasındaki arazi yangın
Tekirdağ'da mahalle arasındaki arazi yangın
Her yıl binlerce yavru çıkıyor
Her yıl binlerce yavru çıkıyor
Taksim’de taşkınlık çıkartan şüpheli gözaltına alındı
Taksim'de taşkınlık çıkartan şüpheli gözaltına alındı
Köprüde intihar girişimi
Köprüde intihar girişimi
Motosikletle araba çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Motosikletle araba çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Ayhan Sicimoğlu’ndan yeni skandal!
Ayhan Sicimoğlu'ndan yeni skandal!
Coğrafi tescilli domateste hasat zamanı!
Coğrafi tescilli domateste hasat zamanı!
Yolun karşısına geçmek isteyen çifte otomobil çarptı
Yolun karşısına geçmek isteyen çifte otomobil çarptı
Sokak hayvanları için taslak metin hazır!
Sokak hayvanları için taslak metin hazır!
Daha Fazla Video Göster