Üsküdar'daki çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı: "Bizi pusuya düşürdüler"

Üsküdar’da kahvehanede barışmak için bir araya gelen iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.