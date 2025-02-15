Üsküdar’da heyelan paniği! Onlarca aile ölümden döndü

Üsküdar Küplüce Mahallesi'nde korku dolu anlar yaşandı. Bitişik iki binanın bahçe kısmında meydana gelen toprak kayması, faciaya ramak kala fark edilerek büyük bir felaketin önüne geçildi. Onlarca kişi ölümden dönerken, apartmanlar hızla tahliye edildi. Yetkililer olay yerinde incelemelerini sürdürürken, heyelanı tetikleyen sebepler araştırılıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde benzer tehlikelerin olduğu belirtilirken, uzmanlar zemin yapısına dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu. Peki, Küplüce’de yaşanan bu olayın perde arkasında ne var? İşte detaylar…

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