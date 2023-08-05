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Ünlü Youtuber'a eşinden bıçaklı saldırı! 32 yerinden bıçaklanan Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım öldü mü?

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Giriş: 05.08.2023 18:28
Ünlü Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım eşi Yunus Yıldırım'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Son haberinin duyurulması sonrası sağlık durumu, takipçileri tarafından merak konusu oldu. Peki, Youtuber Merve Veziroğlu'nun sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...
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