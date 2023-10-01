01 Ekim 2023, Pazar
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Ünlü rapçiler Vahap Canbay ve Wolker’ın içinde bulunduğu minibüs kaza yaptı: 7 yaralı
Ünlü rapçiler Vahap Canbay ve Wolker'den üzen haber! Zonguldak'ın Ereğli ilçesine konsere gelen rap şarkıcıları 'Canbay' ve 'Wolker' olarak bilinen Vahap Canbay (26) ile Umut Bolat'ın (23) da arasında bulunduğu minibüs kaza yaptı. Kazada şarkıcılar ile birlikte 7 kişi yaralandı.