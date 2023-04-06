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Ünlü oyuncunun son hali şoke etti! Arkadaşları bile tanıyamıyor... İşin sırrını anlattı: Benden bir ben daha çıktı

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Giriş: 06.04.2023 09:11
Oyuncu Esin Gündoğdu, son dönemde fit görüntüsüyle konuşuluyor. Çünkü azmi sayesinde yaklaşık 82 kilo verdi. Gündoğdu işin sırrını ATV ekibinden Özlem Aktay'a anlattı.
Ünlü oyuncunun son hali şoke etti! Arkadaşları bile tanıyamıyor ÜNLÜ OYUNCUNUN SON HALİ ŞOKE ETTİ! ARKADAŞLARI BİLE TANIYAMIYOR

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