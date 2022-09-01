01 Eylül 2022, Perşembe
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Ünlü futbolcunun eski eşi Yağmur Sarnıç yakalandı! Eski futbolcu ile davalık olmuştu
Eski futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç hakkında 6 ayrı dosyadan yakalama kararı bulunuyordu. Her yerde aranan Yağmur Sarnıç, Küçükçekmece'de yakalanarak gözaltına alındı.