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Ünlü futbolcunun eski eşi Yağmur Sarnıç yakalandı! Eski futbolcu ile davalık olmuştu

DHA
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Giriş: 01.09.2022 09:54
Eski futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç hakkında 6 ayrı dosyadan yakalama kararı bulunuyordu. Her yerde aranan Yağmur Sarnıç, Küçükçekmece'de yakalanarak gözaltına alındı.
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