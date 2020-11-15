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Ünlü futbolcu Muhammed Salah kardeşinin düğününde koronavirüs kaptı

DHA
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Giriş: 15.11.2020 13:49
Güncelleme:15.11.2020 14:24
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah'ın koronavirüse, Kahire’de katıldığı kardeşinin düğününde yakalandığı ortaya çıktı. Mısır basını Salah’ın katıldığı düğündeki görüntüleri yayınladı.

Liverpool'un ve Mısır Milli Takımı'nın 28 yaşındaki yıldız oyuncusu Salah'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Mısır medyası, Salah'ın erkek kardeşi Nasr'ın düğününden yayınladığı görüntülerde, yıldız isimle diğer konukların maskesiz olduğu ve sosyal mesafeye uyulmadığı dikkatleri çekti. Dün Mısır ve Togo arasında gerçekleşen Afrika Uluslar Kupası maçından önce Mısır Futbol Federasyonu'nun Twitter'dan yaptığı açıklamada, Salah'ın şimdiye kadar hiçbir semptom göstermediği ifade edilirken, bir otelde hemen izolasyona alındığı bildirmişti.



ÜÇ KRİTİK MAÇTA YOK
Salah, 17 Kasım'daki Togo'yla oynanacak rövanşta forma giyemeyecek. Liverpool'un 21 Kasım'da ligdeki Leicester City, 25 Kasım'da da UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Atalanta'yla yapacağı mücadelelerde de yer alması ise zor gözüküyor.

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