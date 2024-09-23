Ümraniye’de polise saldırı! 1 kadın polis şehit oldu

Ümraniye'de, motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüphelinin, yaşanan arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu bir polis memuru şehit olurken, biri polis iki kişi yaralandı.

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