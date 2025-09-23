23 Eylül 2025, Salı

Ümraniye'de inşaat alanında patlama: Evler ve arabalar hasar gördü

Giriş: 23.09.2025 20:25
Giriş: 23.09.2025 20:25
Olay, saat 16.30 sıralarında Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir inşaat alanında kontrollü dinamit patlaması gerçekleştirildi. Yapılan patlamanın etkisiyle etrafa saçılan taşlar bazı evlerin ve dükkanların camlarını kırdı. Mahallede park halinde bulunan 5 araçta ise hasar meydana geldi. Öte yandan etrafa sıçrayan büyük taş parçalarının bazı evlerin içine kadar girdiği görüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, çevrede maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
