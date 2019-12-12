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12.12.2019

Uludağ'da kaybolan dağcının eşinden A Haber'e özel açıklamalar |Video

Bursa Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan'ın eşi Burcu Alpaslan, umudunu kaybetmediğini ve hiçbir kötü işaret olmadığı için eşi ile arkadaşının sığınacak bir yer bulduğuna inandığını söyledi. Kayıp dağcının eşinin A Haber'e yaptığı açıklamalarda herhangi bir hayvan saldırı izine rastlanılmadığını ve bununda ümit verdiğini söyledi. Arama yapılan bölgede birçok mağaranın olduğunu ve buraya sığınabileceklerini söyledi. İşte kayıp dağcının eşi Burcu Alpaslan'ın yaptığı o açıklamalar...

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