Uludağ'da ayı paniği! Otelden çıkanlar neye uğradığını şaşırdı: O panikle yere düştüm...

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da 5 arkadaş otelden dışarıya çıkacakları esnada çöp konteynırında, yemek arayan ayı tarafından kovalandılar. Bu anlar otelin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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