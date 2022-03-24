24 Mart 2022, Perşembe
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Uludağ'da ayı paniği! Otelden çıkanlar neye uğradığını şaşırdı: O panikle yere düştüm...
Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da 5 arkadaş otelden dışarıya çıkacakları esnada çöp konteynırında, yemek arayan ayı tarafından kovalandılar. Bu anlar otelin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.