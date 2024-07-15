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Ukrayna bayraklı yelkenli tekneye operasyon! Kırmızı bültenle aranan şüpheli Antalya'da yakalandı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 15.07.2024 17:09
Rusya adli birimlerince yakalama kararı bulunan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rusya uyruklu şahıs A.P., Antalya'da yakalanarak, gözaltına alındı. Yakalanan şahıs gözaltına alınırken yanında bulunan ve ikamet süresi dolan kişi Antalya İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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Kırmızı bültenle aranan şüpheli yakalandı
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