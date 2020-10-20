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Uçakta iğrenç olay! Maskesiz kadın yolcu öyle bir şey yaptı ki…

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Giriş: 20.10.2020 08:43
Güncelleme:20.10.2020 09:18
Koronavirüsle (Covid-19) mücadeleyle ilgili uçakta ilginç bir görüntü kaydedildi. Maskesiz kadın yolcu ortalığı birbirine katarak uçağın kalkmasına engel oldu. Uyarıları dikkate almayan kadın uçaktan indirilirken öyle bir şey yaptı ki…

Koronavirüsle (Covid-19) mücadeleyle ilgili uçakta ilginç bir görüntü kaydedildi. Maskesiz kadın yolcu ortalığı birbirine katarak uçağın kalkmasına engel oldu. Uyarıları dikkate almayan kadın uçaktan indirilirken öyle bir şey yaptı ki…

Son dakika: Uçakta iğrenç olay! Maskesiz kadın yolcu öyle bir şey yaptı ki… SON DAKİKA: UÇAKTA İĞRENÇ OLAY! MASKESİZ KADIN YOLCU ÖYLE BİR ŞEY YAPTI Kİ…

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