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Uçakta iğrenç olay! Maskesiz kadın yolcu öyle bir şey yaptı ki…
Koronavirüsle (Covid-19) mücadeleyle ilgili uçakta ilginç bir görüntü kaydedildi. Maskesiz kadın yolcu ortalığı birbirine katarak uçağın kalkmasına engel oldu. Uyarıları dikkate almayan kadın uçaktan indirilirken öyle bir şey yaptı ki…
Koronavirüsle (Covid-19) mücadeleyle ilgili uçakta ilginç bir görüntü kaydedildi. Maskesiz kadın yolcu ortalığı birbirine katarak uçağın kalkmasına engel oldu. Uyarıları dikkate almayan kadın uçaktan indirilirken öyle bir şey yaptı ki…
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