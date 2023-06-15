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Uçakta akılalmaz olay! Kanlar içinde kaldı

İHA
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Giriş: 15.06.2023 15:49
Ekvador'da kokpit camına çarpıp içeri giren kuş, pilotu yaraladı. Pilot Ariel Valiente'nin ise yüzü kanlar içinde kaldı. Bakın pilot nasıl davrandı...
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Uçakta akılalmaz olay! Kanlar içinde kaldı
Uçakta akılalmaz olay! Kanlar içinde kaldı
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