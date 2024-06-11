Türkiye’nin konuştuğu yarışmacı! Kenan İmirzalıoğlu’na “Ezel” diye seslendi

Türkiye'nin en sevilen yarışma programı Milyoner'in son bölümündeki yarışmacılardan biri, Kayseri'den gelen Menekşe Koyuncu'ydu. Emekli öğretmen eşi isa Koyuncu'yla birlikte Türkiye'nin dört bir yanına gittiğini anlatan Koyuncu, enerjisi, neşesi ve başarılı yanıtlarıyla herkesin sempatisini topladı.

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