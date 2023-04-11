11 Nisan 2023, Salı
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Türkiye’nin konuştuğu cinayette yeni gelişme! Notta ne yazıyor?
Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu 69 yaşındaki Nazmi Arıkan, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yer alan çiftlik evinde geçen yıl bıçaklanarak öldürüldü. Arıkan'ın şoförünün de katledildiği olayda, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 49 yaşındaki Ufuk Akçekaya, kaldığı İzmir 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik odada kendini asarak yaşamına son verdi. Tek kişilik odasında, dün akşam ölü bulunan Akçekaya'nın kendini asarak intihar ettiği belirlendi. Akçekaya'nın bir de intihar notu bıraktığı öğrenildi.