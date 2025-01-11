11 Ocak 2025, Cumartesi
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Türkiye’nin en güzel köyleri! Doğal güzellikleriyle tarihe tanıklık ediyorlar
Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış güzel köyleri var. Doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihe tanıklık eden yapılar görenleri kendine hayran bıraktırıyor. A Haber ekipleri bölge bölge gizli hazine niteliğindeki bu köyleri sizler için araştırdı. İşte mimarisiyle ve görüntüsüyle görsel şölen sunan o köyler...