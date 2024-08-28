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Türkiye’nin domates üretimi! Domatesin tarladan sofraya yolculuğu

Türkiye’nin domates üretimi! Domatesin tarladan sofraya yolculuğu

ahaber.com.tr
Tülay Tosun
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Giriş: 28.08.2024 16:20
Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ilk 10 içinde. Birçok ürün hem Türk sofralarına hem dünya mutfağına Türkiye'den yayılıyor. Onlarından başında gelen ürünlerden domates. Domatesin tarladan sofraya yolculuğuna bakacağız.
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Domatesin tarladan sofraya yolculuğu
Domatesin tarladan sofraya yolculuğu
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