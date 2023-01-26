26 Ocak 2023, Perşembe
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Türkiye'de kaç yeraltı barajı var?
Türkiye'nin önemli su kaynaklarından Yeşilırmak, kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. Yaşanan kuraklığa çözüm olarak yeraltı barajları görülüyor. Peki Türkiye’de kaç yeraltı barajı var? Ayrıntıları A Haber muhabirleri Sefer Ayçe ve Murat Onur aktardı.