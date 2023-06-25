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Türkiye'de bayram öncesi yoğunluk

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.06.2023 15:57
Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kala tüm Türkiye'de seyahat edecek yolcuların oluşturduğu yoğunluk devam ediyor. Bayram öncesi bazı hava yolu şirketleri ek seferler düzenlerken bugün için İstanbul Havalimanı’ndan bin 583 uçuş planlandı. Kaarayolları ve otogarlarda da yoğunluk artarak devam ediyor. Detayları A Haber muhabirleri aktardı.
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