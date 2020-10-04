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Türkiye ve Suriye kardeşler

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Giriş: 04.10.2020 09:18
Güncelleme:04.10.2020 09:21
Adıyaman’da yaşayan iki kardeş Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Neddef ailesinin ikizleri onlar… O ikizlerin isimleri ise Türkiye ve Suriye... İşte o ikizlerin hikayesi...

Adıyaman'da yaşayan iki kardeş Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Neddef ailesinin ikizleri onlar… O ikizlerin isimleri ise Türkiye ve Suriye...

Birinin adı Türkiye diğerinin ise Suriye. Onlar Suriye'de yaşanan savaşın en küçük mağdurlarından. 8 yıl önce 19 Kasım 2012'de Türkiye'de açtılar gözlerini dünyaya burada büyüyüp okula başladılar.

Neddef ailesi kendilerine kucak açan Türkiye'ye öylesine minnettardı ki evlatlarının adında yaşasın istedi bu dostluk. Ne doydukları ne doğdukları yerden vazgeçtiler.

Türkiye doktor, Suriye ise ressam olmak istiyor.

Türkiye ve Suriye kardeşler
Türkiye ve Suriye kardeşler
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