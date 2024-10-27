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Türkiye semalarında gök taşı!

Türkiye semalarında gök taşı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.10.2024 00:27
Adana ve Hatay semalarında gök taşı olduğu değerlendirilen cisim görüldü. Vatandaşlar, gök taşı olduğu değerlendirilen cismi cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.
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