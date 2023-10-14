14 Ekim 2023, Cumartesi
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Türkiye Filistin için tek yürek!
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından başlayan savaşta İsrail yüzlerce sivili katletti. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yurdun birçok noktasında kınandı. Meydanları dolduran binlerce kişi Filistin'e destek verdi.