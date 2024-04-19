Türk usulü taşıma yöntemi: Otomobille koltuğu böyle taşıdılar

Bolu’da Bahçelievler Mahallesi’nde 3 kişinin ilginç koltuk taşıma anları kameraya yansıdı. Koltuğun bir ucunu otomobilin bagaja koyan diğer ucundan da kendileri tutan vatandaşlar, aracın hareket etmesiyle koltuğu taşıdı.

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