Türk tarihinin büyük zaferi: Kut'ül Amare

Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu Çanakkale Savaşı'nın ardından büyük bir zafer daha kazanmıştı. Halil Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, Bağdat'ı almak isteyen İngiliz ordusunu Kut'ül Amare'de hezimete uğratmıştı. İngiliz tarihçilere göre, İngilizlerin en onur kırıcı mağlubiyetlerden biri olan kut savaşı, Osmanlı'nın son zaferiydi. İşte unutturulan bu büyük zaferin hikayesi...

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