28 Haziran 2022, Salı
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Türk sinemasının efsanelerinden Cüneyt Arkın hayatını kaybetti mi? Cüneyt Arkın öldü mü? Cüneyt Arkın kimdir, hastalığı neydi, kaç yaşındaydı?
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden olan Cüneyt Arkın'dan acı haber geldi. Son olarak Kuruluş Osman dizisinde rol alan usta oyuncu yaşamını yitirdi. Peki, Cüneyt Arkın öldü mü? Cüneyt Arkın kimdir, hastalığı neydi, kaç yaşındaydı?