Türk mutfağının gözdesi mantı! İşte tescil alan lezzetler

Bir kaşığa 40 tane mantıyı kim sığdırır? Tabii ki Kayserililer. Her ne kadar mantı Kayseri ile bütünleşse de İzmir'in çıtır, Samsun ve Sinop'un cevizli mantısı da lezzetiyle adından söz ettiriyor.

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