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Türk Bayrağı’nın üzerindeki karları temizleyen çocuk takdir topladı

Türk Bayrağı'nın üzerindeki karları temizleyen çocuk takdir topladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.04.2025 20:26
Bilecik'in Söğüt ilçesinde Kayhan Mahallesi Konuralp Sokak üzerinde park halindeki polis otosunun önüne Türk Polis Teşkilatı 180. yılı kapsamında Türk Bayrağı asıldı. Bugün Bilecik ve ilçelerinde aniden bastıran kar yağışı sonrası araç önündeki Türk Bayrağı karla kaplandı. Okul çıkışı eve dönen bir çocuk Türk Bayrağını karla kaplı olmasını görmesi üzerine eliyle karları temizledi. Bu görüntü bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülerken, çocuk takdir topladı.
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Türk Bayrağı’nın üzerindeki karları temizleyen çocuk takdir topladı
Türk Bayrağı’nın üzerindeki karları temizleyen çocuk takdir topladı
Türk Bayrağı'nın üzerindeki karları temizleyen çocuk takdir topladı
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