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Tüp bebek ünitesi anne olmak isteyenlerin umudu oldu

Tüp bebek ünitesi anne olmak isteyenlerin umudu oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 08:48
Kayseri Şehir Hastanesi’nde 1 yıl önce kurulan tüp bebek ünitesinde tedavi gören 250 kadın, uygulanan yöntemler ile gebe kaldı.
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