15 Aralık 2023, Cuma
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Tunahan Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl?
Geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Keçiören ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Tunahan'ın sağlık durumu ile ilgili son durumu A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.