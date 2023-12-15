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Tunahan Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl?

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.12.2023 10:18
Geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Keçiören ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Tunahan'ın sağlık durumu ile ilgili son durumu A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.
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