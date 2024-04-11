Tramvayda iki grup genç arasında kavga kamerada

T5 Alibeyköy - Eminönü tramvay hattında iki genç arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. Vatandaşlar ve güvenlik görevlisinin güçlükle ayırmaya çalıştığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.