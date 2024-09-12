Trafikte yol verme kavgası kamerada!

İzmir’in Konak ilçesinde trafikte yol verme tartışmasında sürücülerden biri içinde çocuğun bulunduğu aracın camını yumrukla kırdı. Diğer sürücünün de inip ona yumrukla karşılık verdiği kavga, yoldan geçen motokuryenin kask kamerasına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN