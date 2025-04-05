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Trafikte çıkan kavgada motosiklet sürücüsü 2 kişiyi bıçakladı

Trafikte çıkan kavgada motosiklet sürücüsü 2 kişiyi bıçakladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 05.04.2025 09:42
Antalya’da meydana gelen trafik kazası sonrası çıkan kavgada motosiklet sürücüsü araçta bulunan 2 kişiyi bıçakla yaraladı. Şüpheli, olay yerine gelen devriye ekibi tarafından gözaltına alınırken, yaralılardan biri saldırgana, "Tamam ben suçluyum, ne gerek vardı" diye seslenerek serzenişte bulundu.
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Trafikte çıkan kavgada motosiklet sürücüsü 2 kişiyi bıçakladı
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