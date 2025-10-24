24 Ekim 2025, Cuma

Trafik polisi hayat kurtardı: Kalp krizi geçiren yaşlı adam suni teneffüsle hayata döndü
Trafik polisi hayat kurtardı: Kalp krizi geçiren yaşlı adam suni teneffüsle hayata döndü

Trafik polisi hayat kurtardı: Kalp krizi geçiren yaşlı adam suni teneffüsle hayata döndü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2025 15:24
Olay, Maltepe Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 70 yaşındaki M.A. isimli vatandaş, yolda yürüdüğü esnada henüz bilinmeyen bir nedenle kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Bu esnada olay yerinde bulunan trafik polisi, M.A.'ya suni teneffüs yaptı. Polisin hızlı müdahalesi sayesinde hayata döndü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. M.A., yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
