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Trafik kazasında vefat eden üç arkadaş gözyaşlarıyla uğurlandı

Trafik kazasında vefat eden üç arkadaş gözyaşlarıyla uğurlandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.11.2024 16:02
Erzurum'da dün meydana gelen feci trafik kazasında, yaşamlarını kaybeden Muhammet Yıldırım, Muhammet Ayyıldız ile Selim Kılıç gözyaşı ve dualarla uğurlandı.
Trafik kazasında vefat eden üç arkadaş gözyaşlarıyla uğurlandı
Trafik kazasında vefat eden üç arkadaş gözyaşlarıyla uğurlandı
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