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Tostçu Mahmut trafik kazasında öldü | Son paylaşımı 206 kilometreye çıkan hız göstergesi

DHA
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Giriş: 15.09.2021 14:19
Adana’da, 'ütü tostu' ile meşhur olan ve tost hazırlarken "Acı atıyorum ağabey" sözüyle sosyal medyada tanınan Anıl Kurt (27), kullandığı minibüsle yaptığı kazada yaşamını yitirdi. Kurt’un, kazadan önce, minibüsün 206 kilometreye çıkan hız göstergesini sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı.
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